La RAZÓN que puede acelerar el retorno de Eduardo Vargas a U de Chile

Eduardo Vargas es una de las figuras más importantes de U de Chile en el último tiempo. Su paso por el club entre 2010 y 2011 dejó una gran huella, ya que fue indispensable en los dos títulos nacionales y la corona de la Copa Sudamericana conseguida en ese período.

Es por eso que la posible vuelta de Vargas ilusiona a muchos hinchas de la U, pese a que no está en el peak de su rendimiento.

🤔 El motivo que tiene a Eduardo Vargas cada vez más cerca de U de Chile

La razón que tiene a Eduardo Vargas más cerca de U de Chile es que recibió un portazo de dos clubes sudamericanos tras su salida de Nacional.

Vitoria de Brasil y Emelec de Ecuador no quisieron a Turbomán, por lo que le van quedando pocas opciones para continuar su carrera al delantero de 35 años.

🔵 La postura de U de Chile ante el regreso de Eduardo Vargas

Por el momento, U de Chile no se ha manifestado interesada en que Eduardo Vargas vuelva al club: "No tenemos una postura de llamarlo o hacer ofertas porque la Comisión Fútbol aún no se ha reunido. No hay nada hecho", aseguró un directivo del club.

De todas maneras, añadió: "Jugadores tan importantes para la U siempre tienen la puerta abierta, pero tienen que coincidir una serie de cosas: el momento del club, del jugador y del presupuesto. No podemos volvernos locos, tirar la casa por la ventana y después quebrar el club".

Además, hay otro tema al respecto: La U quiere a un lateral izquierdo, un volante de corte y un extremo para el segundo semestre. Y como solo son tres cupos para refuerzos, el delantero no cabría en los planes, aunque todo siempre es dinámico en los mercados de fichajes.

📊 Estadísticas de Eduardo Vargas en U de Chile

🏟️ 79 partidos jugados

⚽ 31 goles

✅ 13 asistencias

⏰ 5.537 minutos

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

Universidad de Chile vuelve al ruedo el próximo sábado 5 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, cuando visite a Unión Española en un duelo pendiente de la Fecha 4 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Sábado 5 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Santa Laura

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.