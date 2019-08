La U es acusada de faltar al fair-play y arriesga sanción en duelo ante Antofagasta

Universidad de Chile logró el sábado pasado una revitalizadora victoria (1-0) ante Deportes Antofagasta, no obstante, un sinsabor se podría llevar el cuadro azul luego de las acusaciones realizadas por el cuadro nortino,

Ocurre que antes de iniciar el partido en el Estadio Nacional, tiraron más agua en la mitad de cancha que defendía el cuadro nortino, y durante el entretiempo solo regaron el sector hacia donde atacaban para la segunda etapa, algo que está penado en el reglamento del Campeonato Nacional luego de las innovaciones realizadas a inicio de 2019.

"Lamentablemente solo será una sanción económica, pero esto es más parte del fair play que debiese mostrar un club. No me parece que un equipo grande haga cosas así, que son parte del pasado, que ya no se hacen en el fútbol moderno. En el segundo tiempo no regaron hacia donde atacábamos nosotros, y si bien en el primer tiempo se regó para los dos lados, en el área nuestra había mucha más agua y por eso que a (Paulo) Garcés le costaban tanto los saques", detalló Jorge Sánchez, presidente de Antofagasta, a La Tercera.

El incumplimiento de esta norma es penada con 100 UF (2.796.203 al precio de hoy martes) y 200 en caso de reincidencia.

Además, el árbitro de aquel partido, Roberto Tobar, contó en su informe, apoyado en las imágenes de televisión, de la presencia del presidente de la U, José Luis Navarrete, en la zona del túnel sur, algo que también está prohibido en el reglamento.