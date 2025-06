¿La U se equivocó con su fichaje estrella? El caso Gonzalo Montes que descoloca al CDA

Universidad de Chile no solo debe lidiar con la presión de retomar el camino del triunfo ante Coquimbo Unido, sino también con una incómoda incógnita que ronda el CDA: ¿qué pasó con Gonzalo Montes? El volante uruguayo, que llegó como el fichaje más caro de la temporada, volvió a quedar fuera de la nómina por segundo partido consecutivo.

Montes fue una de las apuestas fuertes de la dirigencia, tras un destacado paso por Huachipato. Pero hoy, a mitad de año, su figura parece más vinculada a la decepción que a la esperanza. El mediocampista no solo perdió protagonismo, sino que ha sido completamente borrado del panorama competitivo por decisión técnica.

Gonzalo Montes en Universidad de Chile: un fichaje millonario al borde del olvido

Su llegada generó ilusión. Un uruguayo de buen pie, con capacidad de conducción y experiencia internacional. Pero en la cancha, Gonzalo Montes no logró convencer. La dura caída 3-0 ante Estudiantes de La Plata marcó su punto más bajo, dejando expuestas sus falencias en un duelo de alta exigencia.

Desde ese momento, su rol en el equipo se diluyó rápidamente. No volvió a ser titular, no apareció en los minutos finales, y ahora ni siquiera figura en la banca. La decisión de Gustavo Álvarez de marginarlo sin explicaciones públicas ha abierto un debate que escala semana a semana: ¿simplemente no dio la talla?

¿Futuro sentenciado para Montes o revancha en el segundo semestre?

El escenario es complejo. Su alto costo pesa, y en un plantel con pretensiones, tener a uno de los sueldos más altos fuera del radar genera tensión. En un club donde la memoria es corta y las exigencias altas, Montes podría estar firmando su salida si no consigue una segunda oportunidad tras el receso.

¿Cuándo fue presentado Gonzalo Montes en la U de Chile?

El jugador uruguayo fue anunciado por el Romántico Viajero en enero de este año.

"Voy a defender esta camiseta y este escudo con mucho compromiso y sacrificio. Quiero aportar en lo futbolístico al equipo, vengo a sumar para que logremos nuestros objetivos", dijo en su llegada al CDA.

¿Cuánto pagó la U de Chile por Gonzalo Montes?

Universidad de Chile pagó 660 mil dólares por la carta de Gonzalo Montes. Según información de TVN, si se lograban ciertos objetivos, el monto podía aumentar.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

La U vuelve a la cancha este domingo 15 de junio a las 15:00 horas para visitar a Coquimbo Unido por la fecha 14 del Campeonato Nacional.

El partido se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso sólo con público local.