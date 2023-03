Leandro Fernández: Queremos ser campeones, pero a mitad de año veremos para qué estamos

El delantero de Universidad de Chile Leandro Fernández analizó su presente en el Campeonato Nacional 2023 y compartió las expectativas de su equipo para la temporada.

En diálogo con La Tercera, Fernández expresó: "Todos queremos ser campeones, pero a mitad de año veremos para qué estamos. Tratar de competir siempre, ser competitivos, dejar a la U bien parada. Ir a jugar a cualquier lado y tratar de ser ofensivo. Hay partidos donde no nos están llegando tanto. La defensa está muy bien, muy sólida; la mitad de cancha, también. Y arriba tratamos de acertar las situaciones que tenemos para tener más tranquilidad".

Además, no consideró que la escuadra de Mauricio Pellegrino fuera defensiva: "No lo veo así. Eso lo dirá la gente que está en otra. No nos defendemos todos los partidos. Tratamos de que cada uno cumpla su rol, pero creo que somos bastante ofensivos".

También recordó el empate 0-0 ante Colo Colo en el Superclásico en el Estadio Monumental: "La sensación que vi en el vestuario fue de frustración, porque queríamos ganar el partido. Fuimos a buscar los tres puntos, más allá de todo lo que acontecía para atrás. No tuvimos una buena tarde colectivamente. No pudimos plasmar lo que veníamos haciendo. Fue un partido chato, donde no hubo gran posesión, mucho pelotazo. Un clásico aburrido para mirarlo de afuera".

Finalmente, fue consultado cuando se guardó una moneda en una media en el partido ante Unión La Calera, después de que le cayera un proyectil al arquero Omar Carabalí.

"Sí, después se la tiré al juez de línea. Había un montón de monedas, justo agarré una y me la guardé ahí. Justo me estaban enfocando, pero después se la tiré al juez de línea, que la dejó ahí al costadito", sostuvo.

En la misma línea, desmintió haberle ocultado el objeto al árbitro: "La guardé, pero se la di al juez de línea. Es más, cuando viene el juez de línea para adentro, cuando estaba tirado el arquero, yo le pregunto al arquero si estaba bien para seguir; si es que quería que paremos, si se sentía bien, tomando consciencia de lo que estaba pasando. Para mí, lo de la moneda fue una boludez que, en ese momento, por el trajín del partido, no lo pensé; y después la tiré para afuera, nada más".

La U juega este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) ante Deportes Copiapó en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.