Leonel Sánchez anhela una galería del Estadio Nacional con su nombre: Lo merezco por la obra que hice

El histórico Leonel Sánchez, leyenda de la selección chilena y Universidad de Chile, aseguró que le "encantaría" una galería con su nombre en el Estadio Nacional, reducto en el que históricamente los azules han jugado como local.

"Encantado. Ahí cuando la gente vaya al estadio vea el letrero. Creo que lo merezco por la obra que hice, llegué a los once años a la U", dijo Sánchez en entrevista con TNT Sports.

Consultado por un posible nuevo estadio del club con su nombre, comentó que "eso ya me lo dijeron una vez hace mucho tiempo, me prometieron eso. Ahora hay que esperar que la U tenga un estadio como Santa Laura, como el de la Católica".

En otros temas, contó de su relación con el ex arquero Johnny Herrera, uno de los últimos referentes de la institución, y expresó que "es un buen muchacho. Yo soy muy amigo de él, siempre cuando lo veo me saluda y me da un abrazo.

En relación a los jugadores que le gustan de la selección chilena manifestó que "Alexis Sánchez es mi 'tocayo'. Juega como su papá, le digo que yo soy su papá".

Por último, sobre si Chile clasifica a Qatar 2022, el mundialista en 1962 y 1966 señaló que "no estoy seguro, pero ojalá vayamos. Es lo que queremos todos. Hay que parar el equipo primero para que podamos ganar. Si ganamos y nos clasificamos, macanudo. Si Chile va al Mundial, yo se que me llevan".

