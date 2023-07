Luis Casanova: Tenemos que transformarmos en un equipo que se pueda adaptar

El capitán de Universidad de Chile, Luis Casanova, reconoció que el equipo necesita ser capaz de "adaptarse" a lo que presenten sus rivales, luego que acumuló dos derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional, ante Unión Española y Palestino.

"Siento que nos ha costado un poco, ahora los equipos te ven diferente, no te juegan de la misma forma, pero tenemos que hacernos cargo de eso y transformarmos en un equipo que se pueda adaptar", explció en conversación con la prensa este martes.

Según sostuvo el zaguero, "nosotros vamos semana a semana, el partido anterior ya pasó, nos enfocamos solo en Magallanes y en hacerlo lo mejor posible. Trabajamos para llegar lo mejor parados a ese partido".

De acuerdo a sus palabras, "cuando defendemos bien, defendemos bien todos, cuando no se llega claro al otro arco es de todos, tenemos que empezar a hacer un juego más fluido desde más atrás para construir de mejor forma el ataque".

"Este grupo ha separado los años pasados en el sentido de enfrentar este campeonato con otra energía. El partido del otro día -con Palestino- se pudo ganar, perder o empatar de la misma forma, ninguno de los dos tuvo mucha más ventaja. Tuvieron una jugada y se llevaron el partido", detalló.

"Como dije, el equipo tiene que ir transformándose en otro, ya te juegan diferente, te miran distinto y nuestra gran tarea ahora es enfrentar a los equipos sabiendo que te juegan distinto y tratar de encontrar nuestro nuevo funcionamiento", declaró.

Sobre alguna eventual merma en su nivel, sostuvo que "no sabría decir o explicar el porqué, uno entra a la cancha a tratar de hacer lo mejor posible, muchas veces sale lo que trabajas en la semana y otras no, hay días que sale todo y hay veces en que no funcionamos, o por lo menos yo en lo personal no funciono bien. Soy súper autocrítico conmigo mismo, sé lo que tengo que mejorar, por donde tengo que ir y sigo trabajando para recuperarme si se ven falencias".

En lo relacionado a las negociaciones para su renovación en la U, el exO'Higgins contó que "con mi representante tenemos una forma de trabajar en que siempre me enfoco en lo deportivo, cuando termina la temporada vemos las opciones si es que hay y ahí tomaremos decisiones, pero lo principal es enfocarme en la U y que él vea a qué acuerdos puede llegar. Trato de no distraerme porque uno pierde el foco de lo que importa, que es hacerlo bien".