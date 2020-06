Luis del Pino analizó su adaptación a la U: Me costó, nunca había estado en un equipo de esta magnitud

El defensor venezolano de Universidad de Chile, Luis del Pino Mago, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y se refirió a su adaptación al cuadro azul, asegurando que un principio le costó, pero que ya se logró acostumbrar a estar en un equipo grande.

"Al principio fue un tema de adaptación. Además, los resultados también influyen y al principio nos tocó perder y yo jugué todos esos partidos, si hubiésemos ganado sería más fácil, venía el tema del posible descenso del año pasado", indicó.

"Es complejo representar a un gran club con tanta gente y hay que aprender a convivir con ello, esto sólo lo había vivido en la selección (venezolana) porque nunca había estado en un equipo de la magnitud de la U. Nunca estoy conforme con mi rendimiento, siempre busco detalles para mejorar", agregó Del Pino Mago.

Consultado sobre el puesto que más le acomoda, el futbolista contó que "casi siempre jugué de lateral, pero en Palestino comencé a jugar de defensor central y creo que a cualquiera de esas dos posiciones me adapto bien".

El venezolano también habló del futuro del arquero Fernando De Paul y manifestó que "he estado bastante desconectado de los medios, me he enfocado en entrenar. De Paul es un gran arquero, joven y ojalá pueda quedarse con nosotros por mucho tiempo".

El regreso de las Clasificatorias

"Yo creo que para que comiencen las Clasificatorias tendrá que existir la vacuna o alguna cura para el Covid. Se me hace difícil pensar que un jugador venga de Europa con la duda de estar o no contaminado. Además, cuando esto arranque va a ser muy intenso, con partidos muy seguidos", dijo el ex Palestino.

El zurdo también expresó sobre lo que espera para la ruta a Qatar 2020 que "hemos evolucionado mucho en el fútbol, pero este es un tema de detalles. Hay muchas cosas que se deben seguir corrigiendo, pero mientras menos detalles queden por arreglar estaremos más cerca de clasificar a un Mundial. Creo que para estas Clasificatorias que vienen será interesada por la camada subcampeona del mundo sub 20 que se sumó a la selección mayor".