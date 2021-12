Luis Del Pino Mago también se va de la U: Hay que encontrar la mejor solución

El defensor venezolano Luis Del Pino Mago contó que busca una solución para apurar su salida de Universidad de Chile, una vez concluida la participación en el Campeonato Nacional.

"Vamos a tratar de encontrar una solución. Venimos conversando de eso hace un tiempo, hay que encontrar la mejor solución", dijo a la salida del CDA.

"Tuve la irregularidad que tuvimos todos, colectivamente hablando, lo viví y sufrí así; hasta cierto punto me sentí marcado por esa misma irregularidad que tuvimos todos y se me responsabilizó más que a la mayoría, o a mí en gran parte, pero siempre traté de aportar al grupo desde el lugar que estuviera y me gané el respeto de mucha gente acá adentro, y eso vale más que cualquier cosa", sostuvo.

Luego, añadió que "no me gustaría hablar de nadie", al ser preguntado por su relación con Rafael Dudamel. "Hablo por mí, de lo que viví, y saqué un aprendizaje muy grande, me convertí en mejor persona y jugador".