Mamá de Darío Osorio: Fue todo tan rápido que no tuvimos tiempo ni de decirle 'piénsalo'

Alicia Osorio, madre del futbolista de Universidad de Chile, Darío Osorio, expresó sus sensaciones ante la inminente partida de su retoño al fútbol danés, y aseguró que se dio todo muy rápido, por lo que no hubo ni tiempo para decirle al joven que le diera una vuelta a la oferta.

"Mi consejo como madre es que debe tener mente fría no más, que valga la pena su viaje. No le queda otra. Fue todo tan rápido que no tuvimos tiempo ni de decirle 'piénsalo', ni nada de eso. Se dio y todos optaron por esto como la mejor solución. Fue la mejor opción. Darío está chico y le servirá para crecer", comentó en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Estamos bien, tranquilos, y sabíamos que tarde o temprano iba a emprender un camino así. Pensamos que se iría en enero, pero fue ahora. Salió todo muy rápido y estamos tranquilos. En cierta medida todo nos pilló de sorpresa porque lo supimos hace pocos días. En esta primera etapa viajó solo con su representante, Pablo Lecerlc, hasta que él deje todo listo allá y ahí estaremos viendo cuándo podríamos ir a verlo", añadió.

Alicia Osorio contó que en las últimas semanas Osorio había viajado varias veces a Hijuelas a ver a su familia.

"En Santiago lo teníamos a mano, pero nos vamos a acostumbrar. Estos últimos días había venido bien seguido a la casa. Entonces como que sabía que se iba luego. Fue una señal que con los días empecé a entender", expresó.