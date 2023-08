Manuel Mayo negó quiebre con Pellegrino: "Está alejado de la realidad"

El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, negó que exista cualquier quiebre en la relación con el entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, y explicó que el cuadro "laico" tiene como objetivo "aspirar a lo máximo".

"Con Mauricio mi relación es muy buena, vamos a estar de acuerdo o no en cosas, pero hablamos todos los días, hay respeto mutuo, he leído por ahí que hay un quiebre, pero está alejado de la realidad", indicó durante la presentación de Vicente Fernández.

"Con Mauricio hablamos a diario, antes y después de los entrenamientos, con él y su cuerpo técnico. Está trabajando en cambiar esta mala racha, por así decirlo, pero no hay ninguna dificultad y estamos de acuerdo en cuáles son los objetivos", indicó.

En lo particular de los objetivos, Mayo explicó que son "competir por lo máximo que nos permita el campeonato, estar en las posiciones de avanzada, si nos sirve para salir campeón, está bien, si no, tendremos que estar cerca de eso, la exigencia en la U siempre es lo máximo".

"Después de ganar partidos nos pusieron como candidatos, ahora parece que no lo somos... al estar la tabla tan apretada es cambiante y el discurso desde ustedes - la prensa- va cambiando semana a semana. Internamente tenemos nuestros objetivos... me parece buena la mirada de Mauricio, si habla de cuál es el objetivo a fin de año se olvida de lo concreto que es mejorar fin de semana a fin de semana, me parece bastante racional y lo comparto. Nuestro objetivo es ver a la U lo más arriba posible y pelear por lo máximo", agregó.

En ese sentido, aseguró que aún considera que tienen un plantel competitivo, tras fichar a solo un refuerzo en el mercado invernal: "Me tocó estar acá y dije que lo que analizábamos era que nos faltaba un jugador para completar un plantel con dos jugadores por posición, creo que la competencia siempre es buena. Si juega uno, sabe que no se puede relajar. Hoy lo mantengo, tuvimos una mala racha, pero estoy seguro que tanto Mauricio como sus jugadores tienen las herramientas para salir de esta mala racha".

Además dedicó palabras a los jugadores Nery Domínguez y Luis Casanova, quienes terminan contrato este torneo: "Me he sentado a hablar con ellos, saben nuestra postura, lo contento que estamos con ellos y si podemos lograr que sigan con nosotros, espectacular, he tenido conversaciones con cada uno, ambos son capitanes y suman desde lo futbolístico y desde lo humano. Ellos conocen la postura del club y veremos si podemos avanzar. Con Mauricio tampoco puedo decir algo ahora porque falta mucho", explicó.