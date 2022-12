Manuel Mayo y opción de Marcelo Díaz: No hay jugadores descartados, pero avanzamos en otras prioridades

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, volvió a referirse a la opción de que arribe al club Marcelo Díaz, y aseguró que si bien no está descartado, explicó que junto al técnico Mauricio Pellegrino están trabajando en otras prioridades.

"Es un jugador que representa una parte importante para la historia de este club. Sus características como jugador en su carrera, además son admirables. Es un jugador que se merece el respeto, y conversé con él y le conté en lo que estamos como club y qué es lo que ha buscado el entrenador", dijo

"Muchas de las críticas, tal vez injustas, que he escuchado son porque el club ha contratado sin la venia de los entrenadores, y hoy lo que he tratado de hacer es eso, trabajar con él porque es parte del proyecto que le presenté y porque en un trabajo en conjunto yo lo iba a ayudar las posiciones con los jugadores que él necesita", añadió.

"Eso se lo dije a Marcelo y desde mi lugar he sido lo más claro posible con él, y tratando de no faltarle el respeto", complementó.

"En este caso mi labor es conformar el plantel que Mauricio necesita para la idea de juego que necesita. No se le ha dicho eso, porque acá no hay jugadores descartados, lo que he dicho es que estoy avanzando en las prioridades y en los puestos que él me ha dicho y así podemos tener el mejor plantel posible", finalizó Mayo.

Sobre Felipe Seymour, el funcionario de Azul Azul expresó que "es un jugador muy identificado con el club y que nos ayudó en un año difícil, guiando a los más jóvenes. Hizo 'mucho club' y ama a este club. Ahora está con un permiso especial y estamos en conversaciones para definir su futuro".