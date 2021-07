Marcelo Jara detalló conflicto con Rafael Dudamel y cuestionó su ética por intervenir su interinato

Marcelo Jara, ex entrenador formativo de Universidad de Chile, habló con Al Aire Libre PM sobre el conflicto que tuvo con Rafael Dudamel cuando llegó a la banca azul, señalando que el técnico venezolano "intervino" su trabajo cuando estaba como internino del primer equipo.

"Uno va y trata de cumplir su función, pero se ve intervenido por el técnico que tiene ganas y deseos de intervenir, pero estaba dificultando en terreno ese momento valioso", contó Jara.

Consignar que Jara fue DT interino de la U en noviembre de 2020 y tuvo que seguir más fechas de lo esperado, porque Dudamel, al llegar al país, dio positivo por coronavirus y tuvo que cumplir con la cuarentena pertinente antes de asumir en la banca.

"Uno es responsable de hacer las cosas que encomiendan y estaba claro que nosotros estábamos en un momento específico de poco tiempo, pero con independiencia de hacer las cosas y no ser intervenidos, distorsionar un mensaje. No sé cómo llamarlo, a lo mejor suena fuerte, el hecho de la ética", resaltó el ex formador azul.

Finalmente, pese a su salida, destacó la "estructura" que ha desarrollado Universidad de Chile para la formación de jugadores, aunque sostuvo que el primer equipo necesita mayor estabilidad para completar ese proceso de crecimiento con los juveniles.

"La estructura que se ha desarrollado en el club es rica, en toda su dimensión con estudios metodológicos. Me parece que va bien por ese camino, están bien disciplinados los jugadores. Ese proceso se corta en el plantel con una situación que hay que ajustar. Si no hay estabilidad en un proceso en un primer equipo, es difícil lograr esa adaptación que se requiere. Los jugadores que salen del juvenil, todavía tienen que adaptarse en un proceso que requiere tiempo", concluyó.