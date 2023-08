Mauricio Pellegrino: Lucas y Darío lo vienen haciendo cada vez mejor

El técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se refirió al momento que vive el elenco azul en la previa del choque del próximo lunes ante O'Higgins, y aseguró que ve con buenos ojos el rendimiento que vienen mostrando los jóvenes Lucas Assadi y Darío Osorio.

"No me gusta individualizar tanto el rendimiento de un equipo, pero Lucas y Darío están trabajando bien, hay que apoyarlos para que estén preparados para cuando les toque, creo que lo vienen haciendo cada vez mejor", dijo sobre los noveles futbolistas azules.

Sobre el momento que vive el equipo, Pellegrino expresó que "los equipos se van modificando porque los rivales te van conociendo, es verdad que tenemos que ir buscando variantes y aprendiendo de nosotros mismos. Hemos hecho cosas buenas jugando de esta manera (con tres en el fondo) y jugando con líneas de cuatro".

"Debemos ir buscando variantes, debemos ir aprendiendo de nosotros mismos, debemos mejorar en generar situaciones, mejorar en la efectividad, tener más paciencia a nivel mental", añadió.

"Estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho en la semana, y a ver si esta adversidad la tomamos con un espíritu crítico positivo, y eso nos permite encontrar una mejor versión", complementó.

Sobre la irregular campaña que ha tenido el equipo, Pellegrino expresó que "siempre he dicho que somos un equipo que se está formando en el aspecto mental, sobre todo en partidos que se nos han hecho difíciles. Y en ese aspecto debemos aprender porque somos un equipo, como muchos irregular, y pese a eso todo eso es crecimiento".

El DT argentino tuvo palabras para la reunión que sostuvo con Azul Azul: "En las instituciones siempre lo ideal es que las cosas se hablen en privado, pero casi siempre se sabe. Fue una reunión informal, había directores que no conocía, hemos estado hablando y es parte un poco del show futbolístico. Siempre sale a la luz. Lo ideal es que no, pero detrás de las reuniones", comentó.

"Hablamos de múltiples temas, de educación, de la cantera, de las cosas buenas, hemos hablado de muchísimas cosas. A mí me gustó hacer la reunión, me gusta que se acerque al equipo, que haya un contacto entre los dueños, la gente de la Universidad y me hablas de cosas que se publican, que tampoco es tan así, pero eso ya no puedo controlarlo. Sí puedo decir que fue una reunión positiva, y me gustó hacerla", añadió.

Sobre O'Higgins, rival del próximo lunes en el Estadio Santa Laura, Pellegrino expresó que "ambos equipos necesitamos los tres puntos, va a ser un partido difícil. Han tenido un cambio de entrenador así que no sé bien si van a poder tener variantes. Esperemos que tengamos un buen lunes".