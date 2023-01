Mauricio Pellegrino: Veremos si se puede mejorar el plantel, pero el club está con presupuesto justo

El entrenador de Universidad de Chile Mauricio Pellegrino se mostró conforme por haber ganado su primer amistoso de pretemporada ante Talleres de Córdoba, aunque también expresó su preocupación ante la incertidumbre que existe sobre si podrá tener algún refuerzo más para afrontar el 2023.

En rueda de prensa, el estratega argentino comentó que: "Hasta que cierre el libro de pases, si hay una posibilidad de mejorar el equipo, si hay alguna de cambio, estaremos atentos a eso. Teníamos urgencias, las que atacamos primero, pero también ver cómo está el club económicamente, el club está justo con el presupuesto".

"Se nos hace difícil buscar posibilidades donde no podemos. Tenemos que usar el ingenio para ver si se puede mejorar alguna u otra posición, nada en concreto. Debemos ver si las condiciones se dan", remarcó.

Del mismo modo, Pellegrino apuntó que: "Si es un jugador a préstamo o libre, estamos abiertos. Es difícil que el club pueda pagar un traspaso, es la realidad de la institución".

En relación a las incorporaciones que ha tenido la U este mercado, el DT fue cauteloso. "De los que han llegado es difícil hablar individualmente, para la mayoría el contexto es nuevo, por el cambio de estilo, con un nuevo entrenador, que pide cosas diferentes. No me gusta hablar de lo individual cuando se trata de un equipo. Eso no me sirve", manifestó.