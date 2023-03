Michael Clark: Insinuar que Cecilia Pérez está mintiendo, es una bajeza

Michael Clark, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, mostró su indignación en torno a las dudas que se han filtrado desde Colo Colo en torno a la agresión que sufrió la vicepresidenta de la sociedad, Cecilia Pérez.

"La agresión está acreditada. Que no existan imágenes todavía, no significa que la agresión no haya sucedido. Hay testigos, el mismo Estadio Seguro se pronunció, hay un parte de un médico de destacada carrera que no se va a prestar para inventar cosas. Insinuar y decir que Cecilia Pérez está mintiendo, es una bajeza", dijo el dirigente a la prensa.

"Una cosa es que no haya imágenes y otra es que digan que el hecho no ha sucedido", añadió el mandamás de Universidad de Chile.

Clark también desmintió versiones que hablan de que la U habría invitado al Superclásico a dos exlíderes de la barra azul.

"Hicimos uso de 80 entradas aproximadamente, tenemos claro el nombre de todas esas personas y no hay barristas ahí. Tampoco había ningún barrista en el bus, tengo la lista de quiénes iban en el bus", expresó.

Por último, valoró que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional haya denunciado los hechos violentos ocurridos el domingo en Macul: "Pablo Milad se comunicó conmigo, con el club, con Cecilia. Se hicieron parte de la denuncia y eso da una señal importante. Lo que pasó el domingo es algo que no puede ser, es de máxima gravedad porque hubo ataque al bus, agresiones a una dirigenta mujer y bengalas a nuestros hinchas", expresó.

"Esto puede ser una oportunidad de marcar el inicio para cambiar este tema. En las bases del campeonato sale que agredir a un dirigente cuesta 50 UF, esa es la pena máxima, refleja la poca importancia que se la ha dado a la seguridad en este espectáculo", complementó.