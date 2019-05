Musrri por la marginación de Herrera: No se puede reducir en el arquero la responsabilidad del equipo

El historico ex jugador de la U dijo que todo el plantel debe enfocarse en mejorar para salir del fondo de la clasificación.

Universidad de Chile vive en el fondo de la clasificación del Campeonato Nacional y desde el arranque del torneo no ha podido encontrar una oncena que logre al menos una mejoría en el rendimiento para ilusionar con el repunte. La vulnerabilidad en la retaguardia tiene al equipo con el arco más batido del certamen y el damificado por ese opaco registro es Johnny Herrera, que ni siquiera fue citado para el duelo de este domingo con Coquimbo Unido.

La salida del arquero generó la reacción de un histórico del club, el ex mediocampista Luis Musrri, que bajo su propia experiencia de haber sufrido el descenso con los azules en 1989 nos aseguró en Al Aire Libre en Cooperativa que la responsabilidad del mal momento del club no puede reducirse al actual capitán.

"Me parece que no se puede reducir en el arquero una responsabilidad que tiene que ser del equipo. Siento que el rendimiento (de Johnny), independiente de que se haya comido un par de goles, no ha sido tan malo, ha sido irregular como el resto de la U en el inicio del campeonato", dijo el predecesor de Herrera vistiendo la jineta.

"Me imagino la presión que deben tener, me imagino a Herrera por el afecto que le tengo, yo vi sus inicios cuando debutó, yo estaba jugando. No sabemos como él lo haya tomado, él a lo mejor quería estar, sobre todo en esta situación, pero el técnico manda y por el bien de la U ojalá que logre puntos", agregó.

Musrri, el hombre que más veces defendió la camiseta en la historia de Universidad de Chile, también advirtió que el actual plantel debe tener claro su actual posición en el campeonato e ir avanzando paso a paso para salir del "pantano", ya que en la fatídica campaña del '89 el equipo solo se percató del peligro del descenso cuando ya era demasiado tarde.

"Deben tener claro donde están metidos. He escuchado a varios integrantes del plantel que nunca han estado en esta situación, no es fácil en lo que están hoy y lo primero es darse cuenta en qué están parados y que lo hagan luego, porque si pensan que van a salir...la U que descendió ese año tenía la misma camiseta, los mismos colores, lo único diferente es que ahora hay más material humano y técnico para salir de la situación", comentó.

"Es extraño que desde el comienzo la campaña no sea buena, siempre hay lagunas futbolísticas y te vas empantanando de a poco, pero la U no ha sabido aprovechar sus buenos momentos y por eso está en esta posición. Si hubiese aprovechado tendría más puntos para estar aliviada en la tabla", declaró.

Finalmente, Musrri deseó que en las próximas próximas fechas, antes del término de la primera rueda, la U pueda sumar puntos para ir "saliendo de a poco del fondo", y en esa tarea pidió que "el hincha apoye como siempre".

Universidad de Chile enfrenta este domingo a Coquimbo Unido por la duodécima fecha del Campeoanto Nacional a partir de las 20:00 horas. Todos los detalles del partido podrás seguirls a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.