Nery Domínguez: Nos matamos para sacar esto adelante y no se está dando

El defensor de Universidad de Chile Nery Domínguez lamentó la caída ante Unión La Calera y el sexto partido azul sin victorias, con fuertes palabras que evidenciaron la amargura en la interna del plantel por los últimos resultados.

"Claramente estamos muy dolidos. Es una situación de mierda. Estamos muy calientes... Buscamos por todos los medios de trabajar en la semana y hacer un buen partido; no se nos está dando", dijo tras el duelo a TNT Sports.

"(Estoy) con mucha bronca, muy dolido por el grupo, porque nos estamos matando en los entrenamientos para sacar esto adelante y no se están dando los resultados", añadió.

Respecto a cómo salir del mal momento, Nery expresó que "no conozco otra forma que no sea trabajando, tener autocrítica, corregir errores. Nada, no hay otra forma que seguir trabajando y metiéndole; agachar la cabeza y seguir intentando. Estamos en una institución muy grande, que nos exige, y tenemos que estar preparados".

El zaguero también analizó el juego en la región de Valparaíso: "Nos están golpeando primero y después el partido se nos hace cuesta arriba. Con el segundo gol se nos hizo aún más difícil, pero el grupo va al frente y siguió buscando. Encontramos el descuento y pudimos haber empatado, pero cuando nos convierten se nos hace difícil. Tenemos que trabajar eso".

Además, apuntó al Superclásico con Colo Colo, es está en el horizonte. "A partir de ahora hay que pensar en el clásico. El partido es muy importante para nosotros y para los hinchas, así que tenemos que prepararnos bien. Es un partido importantísimo y lo afrontaremos con la mayor responsabilidad", declaró.