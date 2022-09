Nery Domínguez por polémica de Felipe Seymour: Es un tema delicado

El zaguero argentino Nery Domínguez se refirió al polémico tema instalado en los últimos días en Universidad de Chile, luego que la pareja del capitán Felipe Seymour, Juli Zeitune, señalara que los jugadores ya no le creen al DT Diego López.

Para el ex Racing, "es un tema delicado, pero ya lo hablamos personalmente con él, como corresponde, él manifestó con el cuerpo técnico, habló con los compañeros y dio una conferencia de prensa explicando la situación, lo más importante es que todos vayamos por el mismo lado y apuntemos al próximo partido".

El trasandino sostuvo que para salir del momento complejo que atraviesa la U, "la única manera es doblegar esfuerzos, seguir trabajando, pulir detalles. Ahora, afrontaremos partido a partido como una final para salir de ésta. Es la realidad".

En esa línea, aclaró que el plantel confía en el "cuerpo técnico. Es nuestra cabeza de grupo y vamos a dejar todo por el equipo, por el club, la institución, la gente que nos acompaña siempre. Tenemos que ser todos uno y sacar el momento adelante, obviamente que en lo personal confío en mis compañeros y el cuerpo técnico, y la gente que trabaja día a día para salir de esta situación".

"A Diego lo veo bien, junto con el cuerpo técnico, preocupados como todos mis compañeros y la gente que estamos acá día a día tratando de sacar esta situación adelante, ocupándonos, trabajando... es la única manera. Estamos todos con fuerza, tratando de sumar y aportar cada uno desde su lugar para mejorar la situación", postuló.

Bajo esa premisa, apuntó además que "no nos gustan los resultados que estamos consiguiendo, estamos trabajando duro, tratando de sacar la situación adelante, de eso no hay discusión, estamos trabajando bien, intentando buscar respuestas, pero la única manera es seguir trabajando, metiéndole, no existe otra posibilidad. No nos alcanza con lo que estamos haciendo, así que tenemos que dar más".

Por ello, complementó contando que estaba al tanto de la situación que vivía el club cuando aceptó fichar en la U: "Sabía la situación que atravesaba la U, acepté el desafío y lo asumo con responsabilidad. No me toma para nada por sorpresa".