“No pasa por algo mental”: Marcelo Díaz alzó la voz en medio de la mala racha de la U de Chile

Universidad de Chile extendió su mala racha el pasado fin de semana, cuando cayó por la cuenta mínima frente a Coquimbo Unido y sumó tres partidos consecutivos sin conocer de victorias.

Esto tiene preocupados a los azules. Por ello, esta jornada fue su capitán, Marcelo Díaz, quien alzó la voz, explicó en qué están fallando y aseguró que están trabajando para revertir el presente del equipo.

La autocrítica de Marcelo Díaz en U de Chile

En conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, el volante de la U señaló que “hemos estado a un gol en todas las definiciones. Lamentablemente no lo hemos podido hacer, creo que no pasa por algo mental ni anímico, si no que hemos errado, así de simple. Hemos errado fácilmente”.

“Lo mental es importante, porque hemos estado siempre en carrera, hemos perdido definiciones, pero el foco nunca lo hemos perdido. Hemos estado emocionalmente muy bien porque es lo que yo transmito a mis compañeros. Podemos fallar un pase, perder, pero lo más importante es cómo nos sentimos de la cabeza y del corazón”, completó.

📊 Estadísticas de Marcelo Díaz en el Campeonato Nacional 2025

🏟️ 11 partidos jugados

⚽ 0 goles

✅ 0 asistencias

🟨 1 tarjeta amarilla

¿Cuándo juega U de Chile vs Deportes Iquique?

📅 Fecha: Sábado 21 de junio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

