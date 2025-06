Nuevo dolor de cabeza: La fecha en que U de Chile tendrá que salir del estadio Nacional

En medio de un irregular momento futbolístico, U de Chile recibió una mala noticia, ya que tendrá que salir del estadio Nacional producto del Mundial sub 20 que se disputa este 2025 en nuestro país.

¿Cuándo deberá U de Chile salir del estadio Nacional?

El Mundial sub 20 comienza en septiembre, pero la FIFA exige que haya un tiempo en el que los estadios no se ocupen para afinar detalles y darle descanso al pasto: La fecha en que la U no podrá usar el Nacional es todo el mes de agosto.

Así lo dio a conocer el director del Instituto Nacional del Deporte, Israel Castro, en Radio Cooperativa: "Hay una fecha de entrega a FIFA que debería ser en agosto. El Nacional es el que mejor cumple en nuestro país para un evento de esta categoría, las mejoras son elementos que teníamos proyectados y vino una excelente oportunidad en el Mundial".

Los partidos en que U de Chile debe cambiar de estadio

Los partidos en que U de Chile deberá cambiar de estadio en agosto son tres:

Ante Cobresal, fin de semana del 3 de agosto

Ante Unión Española, fin de semana del 10 de agosto

Ante Everton, fin de semana del 24 de agosto

¿Cuándo y dónde se juega el Mundial Sub 20 Chile 2025?

La Copa Mundial Sub 20 2025 se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025. Chile será el país que albergará el torneo, convirtiéndose en el escenario donde 24 selecciones competirán por el título mundial juvenil.

¿Cómo comprar las entradas para el Mundial Sub 20 Chile 2025?

La FIFA anunció que el proceso de compra de entradas necesita una inscripción previa. Los interesados deben ingresar sus datos en el sitio web oficial del máximo organismo y recibirán información actualizada sobre la disponibilidad y venta de boletos en sus correos electrónicos.

La venta ya se inició y será en el sitio Fifa.com/ticket. Se espera una alta demanda, sobre todo para ver a Chile en Ñuñoa, pero también en regiones para mirar a jugadores que en el futuro pueden ser estrellas mundiales.

Las personas interesadas en recibir información sobre la solicitud de entradas para el Mundial Sub-20 Chile 2025 pueden inscribirse aquí.

✨ Comienza un nuevo capítulo: la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ presenta su identidad. Desde los picos de los Andes hasta las olas del Pacífico, se despliega una historia de espíritu y sueños. Estamos creando leyendas™ 🇨🇱⚽️ #U20WC



Inscríbete para entradas 🎟️ ⬇️ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 30, 2025

Estadios del Mundial Sub 20 Chile 2025

A continuación, una descripción de los recintos que albergarán los encuentros del torneo: