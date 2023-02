Pablo Sánchez mostró respeto de cara al duelo ante la U: Es un club grande siempre

El entrenador de Palestino, Pablo Sánchez, anticipó lo que será el partido en el que se medirán a Universidad de Chile en la tercera fecha del Campeonato, analizando con cautela el presente del cuadro laico.

"La U es un grande siempre. Viene de varios últimos años y están viendo para qué lado van a ir, si van a pelear arriba o se van a estancar en mitad de tabla para atrás", partió señalando "Vitamina".

Del mismo modo, reconoció que: "Estamos en etapa de conocimiento con la U, tienen un nuevo entrenador, muchos jugadores nuevos, una derrota y un triunfo".

"Nos toca enfrentarlos en un momento de conocimiento. No sé si es ideal o no, hay cosas a favor y otras no tanto: pero todavía no terminaron de armarse o encontrar el equipo ideal, que generalmente los entrenadores los encuentran en la fecha 5 o 6", complementó.

Palestino y Universidad de Chile jugarán este domingo en el Municipal de La Cisterna, desde las 18:00 horas de nuestro país.