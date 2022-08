Pareja de Felipe Seymour, Juli Zeitune: Diego López se tiene que ir de la U

La pareja del jugador de Universidad de Chile Felipe Seymour, Juli Zeitune, lanzó duras frases en contra del DT uruguayo Diego López, sobre quien estima que debe dejar el equipo en el complejo escenario que atraviesa, peleando por evitar el descenso.

"En la posición en que está la U, tienen que ganar puntos como sea a puro pelotazo, a planchazos, no sé, como sea tienen que sumar puntos", dijo en su condición de panelista de ESPN.

"Yo creo que Diego López no es quien debe estar ahí, los jugadores ya no encuentran respuestas en Diego López", lanzó.

"Si seguimos llorando porque no tienen un referente, que desciendan", prosiguió, agregando luego que "no podemos seguir llorando porque no llegó alguien más o los que pensamos que iban a llegar a hacer peso no lo están haciendo".

"Para mí, Diego López se tiene que ir porque ahí ya no encontraron respuestas", finalizó.