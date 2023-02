Pequeño arquero de la U volvió a jugar tras accidente vehicular de 2022

Aníbal Ortiz, pequeño arquero de Universidad de Chile, volvió a jugar un partido oficial luego de varios meses de recuperación tras el accidente vehicular que sufrió junto a su familia luego de presenciar un clásico ante Colo Colo en Talca.

Ortiz, oriundo de Quillota, perdió un ojo luego del suceso, no obstante, volvió a ponerse los guantes en un torneo en el "Lucio Fariña", donde representó a la Escuela de Fútbol de Quillota, algo que lo dejó más que contento.

"Me siento bien, sin dolores. No noto ninguna diferencia, ni física ni psicológicamente como era antes", dijo el joven a Las Últimas Noticias.

"No me fijo en el ojo, juego no más. No lo echo de menos tampoco. Ni me acuerdo cómo se veía con dos ojos", añadió.