Pese a la derrota: Gustavo Álvarez defendió jugar con suplentes previo al duelo ante Botafogo

Universidad de Chile no pudo extender su buena racha en el Campeonato Nacional 2025. Los azules, con un equipo alternativo, cayeron por 2-0 ante Deportes Limache y desperdiciaron la opción de alcanzar la cima de la tabla de posiciones.

Pese a ello, el entrenador de los laicos, Gustavo Álvarez, defendió su decisión de saltar a la cancha con varios suplentes pensando en el partido frente a Botafogo de este martes 27 de mayo, donde buscarán la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre jugar con equipo alternativo en el Campeonato Nacional?

El DT de la U fue consultado por TNT Sports si influyó en el trámite del partido haber presentado un equipo alternativo frente a Deportes Limache. “Siempre no jugar con frecuencia conlleva a la falta de ritmo. No puede ser excusa, pero era lo necesario. Nosotros estábamos muy convencidos de que había que hacer esto, lo sostengo independientemente del resultado”, aclaró.

En ese sentido, el estratega justificó su decisión aclarando que el Fogao, también guardó jugadores de cara al martes. “El último compromiso del próximo rival (Botafogo) fue el domingo anterior. Tenía que jugar este sábado y pidió postergar el partido contra Ceará. Accedieron a jugarlo en la fecha FIFA porque ninguno de los dos equipos tiene jugadores seleccionados. Ayer (Botafogo) jugó con un equipo alternativo y nosotros teníamos que igualar esa situación, no podíamos dar esa ventaja con un rival que pidió aplazar su partido para jugar con nosotros. Nosotros vinimos, lo afrontamos, tenemos un plantel para competir, hoy no salió bien, pero hicimos lo correcto”, señaló.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre postergar partidos del Campeonato Nacional 2025?

Gustavo Álvarez se manifestó en contra de postergar partidos del Campeonato Nacional 2025 debido a los encuentros que tengan en la Copa Libertadores 2025.

“Hay que respetar el reglamento, esas licencias creo que son a partir de semifinales y el calendario está así y hay que aceptarlo. Yo digo el por qué de algunas decisiones nuestras en función del rival para no dar ningún tipo de ventaja, y no lo pongo como excusa. Me parece que es lo correcto independiente del resultado”, señaló.

¿Cuándo y dónde juega U de Chile contra Botafogo por la Copa Libertadores 2025?

Universidad de Chile cerrará el Grupo E de la Copa Libertadores en Rio de Janeiro visitando a Botafogo el próximo martes 27 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio Nilton Santos..

📆Fecha: Martes 27 de mayo.

🕓Hora: 20:30 horas en Chile.

🏟️Estadio: Olímpico Nilton Santos

