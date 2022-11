¿Por qué Cristóbal Campos no fue citado en la U para enfrentar a Cobresal?

La ausencia de Cristóbal Campos es una de las grandes novedades de Universidad de Chile para su último cotejo del Campeonato Nacional ante Cobresal, pues el arquero titular azul ni siquiera viajó a Talcahuano para el cotejo.

Como informamos en Al Aire Libre en Cooperativa, desde el cuadro universitario descartaron las versiones que aducían a la ausencia del golero en un entrenamiento, siendo el motivo relacionado a la interna del plantel.

El portero tuvo actitudes que no gustaron en el cuerpo técnico dirigido por Sebastián Miranda, por lo que fue descartado en vista de que la U no se juega nada contra los "mineros", al estar prácticamente salvados del descenso. Desde el club no quisieron precisar más allá respecto al tema.

Por ello, el guardameta estelar de los "laicos" será Martín Parra, en un duelo que inicia a las 12:30 horas de este sábado 5 de noviembre y que podrás seguir en la transmisión radial de Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.