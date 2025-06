¿Por qué el árbitro omitió el gesto obsceno de Maximiliano Guerrero? Lo que puede pasar con el jugador de la U de Chile

Universidad de Chile está en crisis: sin triunfos, lejos del puntero y ahora bajo la lupa disciplinaria. En la derrota 0‑1 ante Coquimbo Unido, Maximiliano Guerrero fue expulsado y luego hizo un gesto obsceno que rápidamente se viralizó.

La sorpresa estalló cuando se confirmó que el árbitro Franco Jiménez no incorporó ese gesto en su informe, generando dudas sobre posibles sanciones y dejando a la U en un limbo disciplinario. El Tribunal de Disciplina de la ANFP sesionará este martes y pese a que no está informada la actitud de Guerrero, el ente puede actuar de oficio.

📄 Árbitro no consignó el gesto obsceno de Maximiliano Guerrero

Según informó el medio partidario Emisora Bullanguera, el informe de Franco Jiménez no menciona el "Pato Yáñez" de Guerrero, ni que el juez haya revisado el video tras el partido. Eso significa que el juez no vio la situación cuando ocurrió, aunque sí pudo haberlo consignado después del partido, pero no lo hizo.

Esta omisión abre el interrogante: ¿será el Tribunal capaz de sancionar de oficio sobre la base de un gesto viralizado? Al menos en términos de reglamento, sí pueden, pues el artículo 63, letra B, número 3 del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP contempla sanciones por gestos obscenos dirigidos a la tribuna o el árbitro, con castigos que pueden extenderse más allá de la sanción disciplinaria inmediata.

📝 ¿Qué dice el informe arbitral sobre Guerrero?

El árbitro no incluyó en su informe el gesto obsceno del jugador. Tampoco señaló haber revisado imágenes que circularon en redes.

⚖️ ¿Puede el Tribunal sancionar sin informe arbitral?

Sí, el Tribunal de Disciplina puede actuar de oficio si existen evidencias visuales claras, aunque la falta de registro oficial complica el proceso legal. Sin embargo hay videos grabados desde la tribuna y fotos.

🚫 ¿Qué arriesga Maximiliano Guerrero por su gesto?

Además de la expulsión, Guerrero corre el riesgo de recibir hasta tres fechas adicionales si el Tribunal lo sanciona por el gesto obsceno.

📚 ¿Qué dice el reglamento sobre gestos obscenos en cancha?

El artículo 63, letra B, número 3 del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP contempla sanciones por gestos obscenos dirigidos a la tribuna o el árbitro, con castigos que pueden extenderse más allá de la sanción disciplinaria inmediata.

🤔 ¿Podría el gesto de Maximiliano Guerrero quedar impune?

Si el Tribunal no actúa de oficio y el gesto no se incluyó en el informe, Guerrero podría evitar sanciones adicionales. Pero esto podría sentar un precedente para futuras conductas similares.