¿Por qué no llegó Eduardo Vargas? En U de Chile rompieron el silencio tras su fallido retorno

Tras semanas de especulaciones, en Universidad de Chile rompieron el silencio por el fallido fichaje de Eduardo Vargas. Este viernes, en el marco de la presentación oficial de Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez, el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, hizo un balance del mercado de pases del club.

Mayo se encargó de desmentir las cifras que circularon sobre la oferta salarial a "Turboman" y reveló detalles inéditos de una negociación que se extendió desde enero hasta julio, cuando finalmente el delantero decidió firmar con Audax Italiano.

El gerente deportivo no solo abordó el caso Vargas, sino que también explicó las razones detrás del frustrado fichaje de Esteban Matus y defendió la gestión de Azul Azul en un mercado que calificó como "ordenado" pese a las múltiples críticas.

💰 ¿Cuánto le ofreció U de Chile a Eduardo Vargas?

Manuel Mayo desmintió categóricamente que Universidad de Chile haya ofrecido solo 5 millones de pesos mensuales a Eduardo Vargas como se especuló tras su frustrado arribo. "El monto que le ofrecimos está súper alejado de las cifras que se dijeron", declaró el gerente deportivo, sin revelar la cifra exacta pero asegurando que era "un sueldo alejado de sus pretensiones, pero que lo dejaba bien posicionado dentro del plantel".

🗓️ ¿Cuál fue la cronología de las negociaciones con Eduardo Vargas?

Manuel Mayo reveló que las conversaciones con Eduardo Vargas no comenzaron en julio, sino que se extendieron por meses. Las primeras gestiones se realizaron en enero de 2025, cuando el delantero finalmente decidió partir a Nacional de Uruguay.

La cronología completa:

Enero 2025: Primera conversación con el entorno de Vargas

Julio 2025: Nuevo contacto cuando se liberó de Nacional

21 de julio: Primera oferta formal por escrito

22 de julio: Mayo llama para hacer una nueva propuesta

23 de julio: El entorno del jugador dice que "es un poco tarde"

24 de julio: Eduardo Vargas es presentado en Audax Italiano

🎯 ¿Por qué U de Chile no priorizó a Eduardo Vargas?

El gerente deportivo explicó que Universidad de Chile tenía un proceso ordenado de scouting que no contemplaba la contratación de un delantero. "Nunca hablamos de delanteros y mediapuntas, acordamos que había que reforzar el carril izquierdo y un mediocentro", señaló Mayo, justificando que la opción de Vargas surgió de manera inesperada.

😔 ¿Qué sintió Manuel Mayo por el fracaso de la negociación?

Manuel Mayo expresó públicamente su frustración por no haber logrado el fichaje de Eduardo Vargas. "Hay cosas que me cuestan entender y que me frustran, porque lógicamente queríamos la llegada de Eduardo", declaró, revelando que el jugador "se sintió dolido y pasado a llevar" durante el proceso de negociación.

🚪 ¿Está abierta la posibilidad de que Eduardo Vargas regrese a U de Chile en 2026?

Manuel Mayo no cerró las puertas para un eventual regreso de Eduardo Vargas en 2026. "Vamos a ver si los tiempos del jugador coinciden. Nos encantaría que se pudiera dar en algún minuto", declaró, comparando la situación con el caso de Marcelo Díaz, quien regresó desde Audax Italiano tras varios años en el extranjero.

🛑 ¿Qué pasó con el fichaje de Esteban Matus?

El gerente deportivo explicó que el fichaje de Esteban Matus se frustró debido a la caída del traspaso de Matías Sepúlveda al Vitória de Brasil. "Teníamos acuerdo con Audax, pero no con el jugador, y finalmente Esteban no llega porque no nos íbamos a quedar con tantos carrileros", reveló Mayo.

💸 ¿Por qué no se concretó la venta de Matías Sepúlveda?

Manuel Mayo reveló que la venta de Matías Sepúlveda al Vitória de Brasil se cayó porque el club brasileño no cumplió con las condiciones de pago establecidas. "No llegó el pago de la cláusula como se acordaba", explicó el gerente deportivo, lo que afectó directamente otros movimientos del mercado.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile recibirá a Unión Española por la fecha 19 del Campeonato Nacional este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

📅 Fecha: Sábado 9 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

