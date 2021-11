Presidente de la U en el descenso criticó a Azul Azul: Su mala gestión se refleja en los resultados

El presidente de Universidad de Chile en la recordada campaña del descenso en el Campeonato Nacional de 1988, Waldo Greene, criticó a los actuales mandamases de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del elenco estudiantil, y aseguró que deben dar la cara puesto que no tienen nada que esconder.

"Como las huifas, si no puede ser así... Si los resultados reflejan cómo se manejan las cosas arriba", explicó el ex directivo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Y ahondó en la escasa visibilidad que han mostrado los nuevos dueños de la sociedad anónima.

"Ahora no están los problemas que tuvimos nosotros, que eran económicos, porque nosotros estábamos preocupados de subsistir. Hoy no está eso. El fútbol es una actividad importante, social, y debe estar todo a la luz, y no tienen por qué dejar de hablar, ni esconder a una institución deportiva", añadió.

Pese a ello, el ex directivo se mostró confiado en evitar el descenso: "Es complicado, porque uno como dirigente no tiene acceso a todo. Ahora no la veo descendiendo, no está bien, pero tampoco está tan mal. Yo creo que zafará, los errores se arreglan, y aunque la U no está bien futbolísticamente, sabe cómo zafar", comentó.