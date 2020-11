Rafael Dudamel logró acuerdo con Azul Azul y será el nuevo técnico de U. de Chile

El entrenador venezolano Rafael Dudamel alcanzó un acuerdo en lo económico con la concesionaria Azul Azul y se convertirá en el nuevo técnico de Universidad de Chile, cargo en el que sucederá a Hernán Caputto.

Según informamos Al Aire Libre en Cooperativa, el DT fue elegido por la sociedad anónima debido al acabado conocimiento que mostró sobre el club durante el proceso de selección y únicamente falta por definir la logística de su viaje a nuestro país y que selle el acuerdo con su firma.

Dudamel, ex adiestrador de la selección venezolana, también dirigió al equipo sub 17 y sub 20 de los "llaneros", a Estudiantes de Mérida y Deportivo Lara, en su país, y a Atlético Mineiro, donde tuvo un breve paso.