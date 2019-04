Roberto Reynero, jugador que descendió con la U: Este equipo no se refleja en nada con nosotros

El ex futbolista Roberto Reynero, parte del plantel de Universidad de Chile que descendió a segunda división en 1989, aseguró que no cree que la historia se repita con el equipo 2019, pese al mal comienzo, y de hecho aseguró que el plantel tiene todas las condiciones institucionales para salir del mal momento, a diferencia de ellos.

"Esta U no se refleja en nada con lo que éramos nosotros, teníamos sueldos impagos, hoy están al día, en el Sauzal no funcionaban las duchas, acá tienen un complejo deportivo de lujo, hay años luz de diferencia, nosotros teníamos una crisis total", aseguró Reynero en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Hoy en día, la U debe tomar cartas en el asunto, debe no pensar en las fechas que llevan, van seis fechas, pero en la siete o en la ocho deben ganar sí o sí", agregó el histórico de los "azules.

De igual manera, el ex defensor aconsejó a la actual plantilla no confiarse: "La memoria que tengo es que nosotros decíamos 'ahora sí, o que en en el próximo fin de semana salimos adelante,' y empezaron a pasar las fechas y cuando empezamos a mirar la tabla hacia arriba, estábamos más propensos al descenso que a salvarnos", contó.

Finalmente, Roberto Reynero se mostró optimista y aseveró que "no creo que vaya a suceder lo mismo, no me imagino, no se me pasa por la cabeza".