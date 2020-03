Rodrigo Goldberg: "Caputto decidió la salida de Herrera"

Rodrigo Goldberg, uno de los directores depotivos de Universidad de Chile, aclaró que la salida de Johnny Herrera del equipo se debió a una decisión del entrenador Hernán Caputto, desmintiendo que haya recibido órdenes de sacarlo como indica el hoy jugador de Everton.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Goldeberg aseguró que "si hay algo que tenemos claro con Sergio (Vargas) es que tenemos un límite y no lo vamos a traspasar; en la cancha no nos metemos. Jamás le vamos a decir a un técnico que ponga o saque un jugador. Caputto decidió la salida de Herrera".

Asimismo, tras asegurar que no tuvo problemas con el portero, apuntó: "si dice que Hernán es un mandado es falso, Caputto tiene la autoridad en el equipo como la tuvo Alfredo (Arias) y nosotros, dependiendo de nuestras necesidades, diseñamos el equipo. Johnny tiene todo el derecho a opinar y nosotros a estar de acuerdo o no".

Goldberg también volvió a referirse al tema Mauricio Pinilla asegurando que es falso que él se opuso a su regreso. "Él ha peleado conmigo. No sé si eso viene de mi época de comentarista, pero no me interesa lo que diga. Si no le gustan las cosas que hacemos está bien. Sé que es hincha de la U y puede opinar, no tengo dramas, pero jamás veté a Pinilla y decir que por mí no llegó es falso".

El ex delantero apuntó, por otro lado, que hoy las cosas están tranquilas en el club, en parte, por lo mal que lo está pasando Colo Colo. "La U vende y vendía el año pasado. No he cortado a nadie (algún periodista) todavía. Ahora la tormenta está en Macul y la nube se fue para allá y después seguramente se irá a otros lados. Sé que esto vende cuando hay periodos malos. Hubo algunos, eso sí, que se ensañaron con la U", cerró.