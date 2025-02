Se frotan las manos: El jugoso monto que recibe la U por la venta de Marcelo Morales

El futuro de Marcelo Morales ya está definido. El lateral formado en Universidad de Chile fue traspasado al New York Red Bull de la MLS, donde vivirá su primera experiencia en el extranjero.

Tras la salida de Morales, el mercado de los azules ha llegado a su fin, ya que no contarán con más fichajes y esperan no tener más salidas del plantel. Pero a pesar de no querer incorporar más jugadores, sí tienen una buena oportunidad, ya que recibieron un buen dineral por su última venta.

El jugoso monto por el que la U vendió a Marcelo Morales

Según señala El Deportivo, el lateral formado en las inferiores azules fue vendido al club de la MLS por 500 mil dólares, además de una cláusula del 30% en la próxima venta de Marcelo Morales, por lo que los azules podrían recibir una buena suma si el jugador triunfa en Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de New York Red Bulls (@newyorkredbulls)

Con este último movimiento, el Romántico Viajero sólo gastó 160 mil dólares en el mercado, ya que pagó 660 mil dólares por la transferencia de Gonzalo Montes, mientras que los demás jugadores son préstamos o llegaron libres. Mientras que, el único jugador vendido por los universitarios fue Morales por el monto señalado anteriormente, por lo que recuperaron gran parte de la compra del volante charrúa.