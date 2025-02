¿Se va o se queda? Fabián Hormazábal responde al interés desde el fútbol argentino

En Universidad de Chile miran con atención el interés por una de sus principales figuras: Fabian Hormazábal, quien es seguido desde el fútbol argentino.

El lateral derecho fue uno de los grandes valores de la U en 2024 y tanto sus buenas actuaciones como su regularidad le significaron ser llamado por Ricardo Gareca a La Roja, donde fue titular en el último duelo del año de las Clasificatorias.

Lo buscan desde Argentina

En Argentina han seguido atentamente a Hormazábal. Newell’s Old Boys estuvo tras sus pasos y en las últimas horas se conoció que Lanús también lo tiene en carpeta.

El conjunto Granate ve en el azul a un posible reemplazante de Juan José Cáceres, quien partiría al Dynamo de Moscú de Rusia.

Hormazábal e interés desde el fútbol argentino

Esta jornada, el futbolista que se encuentra entrenando con la selección chilena pensando en el duelo amistoso ante Panamá, abordó esta situación y aseguró que “me lo tomo muy bien, con mesura y los pies sobre la tierra. Hice un buen 2024 y espero seguir por esa senda este año”.

“Estoy muy metido en los partidos de Copa Chile, el inicio del Campeonato y este amistoso con la selección. Lo demás se lo dejo al representante. A mí me hace mucha ilusión jugar la Copa Libertadores con la U”, precisó.

Sin embargo, no ocultó su deseo de jugar en el fútbol argentino. “Es una liga muy importante, muy vista a nivel sudamericano. Me hace ilusión, me gustaría ir a una liga muy competitiva, pero hay que seguir trabajando y seguir por el mismo camino para ver si se puede concretar más adelante”, cerró.