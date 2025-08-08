¿Seguirá en U de Chile? Manuel Mayo adelanta lo que pasará con Charles Aránguiz en 2026

Universidad de Chile vive días claves. Los azules, cuya distancia ante el líder del Campeonato Nacional 2025 aumentó tras su derrota frente a Cobresal, también tienen por delante los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente, por lo que agosto será vital en sus aspiraciones en ambos torneos.

Sin embargo, también hay preocupación fuera de las canchas, principalmente en la renovación de Charles Aránguiz, uno de los principales referentes del plantel y que termina contrato con la U a fines de año.

Por ello, este viernes el gerente deportivo de los laicos, Manuel Mayo, entregó detalles de la posible extensión del vínculo del Príncipe y dejó más tranquilos a los hinchas del elenco universitario.

📝 ¿Renovará Charles Aránguiz con U de Chile?

Manuel Mayo confirmó que Charles Aránguiz tiene una cláusula de renovación automática por minutos jugados que está próxima a activarse. "Tiene una renovación por minutos que está pronto a cumplirse, no habría problemas con eso", declaró el gerente deportivo de Azul Azul durante la presentación de los nuevos refuerzos.

⏰ ¿Cuándo se activa la renovación automática de Aránguiz?

La renovación automática de Charles Aránguiz se activará cuando complete cierta cantidad de minutos en la temporada 2025, cifra que Manuel Mayo no especificó pero confirmó que está "pronto a cumplirse". El mediocampista lleva 42 partidos disputados desde su regreso hace exactamente un año.

📊 ¿Cuáles han sido los números de Aránguiz desde su regreso?

Charles Aránguiz ha tenido un rendimiento destacado desde su regreso a Universidad de Chile en julio de 2024. En exactamente un año, el "Príncipe" ha disputado 42 partidos, acumulando 3.339 minutos en cancha, convirtiendo 11 goles y entregando 4 asistencias, además de conquistar la Copa Chile 2024.

🏟️ 42 partidos jugados

⚽ 11 goles

✅ 4 asistencias

⏰ 3.339 minutos jugados

🏆 ¿Qué importancia tiene Aránguiz para U de Chile?

Charles Aránguiz se ha convertido en el máximo referente de Universidad de Chile tanto dentro como fuera de la cancha. "No vamos a descubrir lo que significa para el club", reconoció Manuel Mayo, destacando su importancia más allá de los números y estadísticas en un plantel que busca títulos.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile recibirá a Unión Española por la fecha 19 del Campeonato Nacional este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

📅 Fecha: Sábado 9 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

