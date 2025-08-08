Sonríe Gustavo Álvarez: U de Chile recuperó a una pieza clave en su equipo

Universidad de Chile busca levantar cabeza tras la amarga derrota ante Cobresal que los alejó de la cima del Campeonato Nacional. En medio de un momento complejo donde las dudas han aparecido en el Romántico Viajero, Gustavo Álvarez recibe una excelente noticia de cara al crucial duelo ante Unión Española de este sábado en el Estadio Nacional.

Nicolás Ramírez, el defensor central que se lesionó gravemente el hombro derecho en el Superclásico ante Colo Colo el pasado 12 de julio, completó su proceso de recuperación y ya entrena con normalidad en el Centro Deportivo Azul, conviertiéndose en una opción válida para el técnico argentino.

La vuelta de Ramírez representa un alivio para un plantel diezmado por las lesiones que ha obligado a Álvarez a improvisar en la zaga defensiva durante las últimas semanas. Junto al esperado regreso de Charles Aránguiz, quien también superó sus molestias en el tobillo, la U recupera piezas fundamentales en un momento donde cada punto es vital para mantener vivas las opciones de título.

🏥 ¿Cuándo y qué tipo de lesión sufrió Nicolás Ramírez?

Nicolás Ramírez se lesionó el 12 de julio de 2025 en el primer minuto del Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Nacional. El defensor sufrió una luxación de hombro derecho tras un choque fortuito con Salomón Rodríguez en una disputa de balón, obligándolo a abandonar el terreno de juego antes de los cinco minutos de partido.

💪 ¿Por qué es importante la recuperación de Nicolás Ramírez?

La vuelta de Nicolás Ramírez es crucial para Universidad de Chile porque aporta variantes defensivas que habían estado limitadas por las lesiones. Su recuperación le da mayor flexibilidad táctica a Gustavo Álvarez, especialmente pensando en la doble competencia entre el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.

🔄 ¿Qué otros jugadores recuperó U de Chile?

Además de Nicolás Ramírez, Universidad de Chile está recuperando a Charles Aránguiz, quien superó las molestias en su tobillo, las cuales lo mantuvieron fuera ante Unión La Calera y Cobresal. El "Príncipe" entrenó con normalidad durante la semana y se perfila como una alternativa ante Unión Española.

🤕 ¿Quiénes siguen lesionados en Universidad de Chile?

Pese a las recuperaciones de Ramírez y Aránguiz, Universidad de Chile aún mantiene jugadores importantes fuera de las canchas. Las lesiones siguen siendo un tema preocupante para Gustavo Álvarez en un momento clave de la temporada.

Los lesionados actuales son:

Lucas Di Yorio: Lesión meniscal en la rodilla (en rehabilitación)

Maximiliano Guerrero: Esguince grado 2 en tobillo derecho

Matías Sepúlveda: Desgarro muscular en el gemelo izquierdo

Nicolás Guerra: Molestias físicas, evaluación día a día

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile recibirá a Unión Española por la fecha 19 del Campeonato Nacional este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

📅 Fecha: Sábado 9 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

