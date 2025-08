“Tiene que ser este”: Gustavo Álvarez alza la voz por la obligación de campeonar en la U de Chile

Universidad de Chile entra a la segunda parte del Campeonato Nacional con una mochila pesada: ocho años sin títulos de la Primera División. Y el técnico Gustavo Álvarez lo sabe. Por eso, en la antesala del duelo clave ante Cobresal, el DT trasandino fue tajante: "No puede pasar otro año más sin salir campeón. Tiene que ser este".

En conferencia de prensa este viernes, el estratega de los azules abordó diversos temas. Desde la llegada del uruguayo Sebastián Rodríguez, pasando por la salida de Gonzalo Montes y hasta un enigmático comentario sobre la búsqueda de un tercer refuerzo, Álvarez marcó pauta.

🏆 Gustavo Álvarez y el título 2025: "No puede pasar otro año más sin salir campeón"

Consultado por las opciones de su equipo de coronarse campeón, Álvarez fue enfático en bajar el perfil a cualquier favoritismo: "No considero que seamos favoritos, porque eso sería subestimar a los rivales y perder la humildad", afirmó.

Sin embargo, no se escondió al hablar de las exigencias que rodean a Universidad de Chile: "Me parece que somos un equipo con posibilidad de competir por el título desde lo futbolístico, y con la obligación de salir campeones por los años que el club no lo consigue. No puede pasar un año más, tiene que ser este", sentenció.

🔄 "Seguimos buscando": Álvarez dejó abierta la puerta a un nuevo fichaje

En el otro extremo del mediocampo, Gonzalo Montes dejó la institución, pero el técnico evitó profundizar: "Es un análisis que merece el mismo respeto que los otros 17 jugadores que han llegado desde que estoy acá", aseguró.

Respecto a Matías Sepúlveda, quien estuvo cerca de partir al fútbol brasileño, Álvarez valoró su permanencia: "Está en un club muy grande, en una liga competitiva y con opciones de selección. Tiene más de un motivo para estar enfocado", dijo.

😯 ¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre la llegada de Sebastán Rodríguez?

Sobre la llegada de Sebastián Rodríguez, el entrenador valoró su arribo destacando tres atributos clave: creación, carácter e intensidad. "Buscamos un volante que genere juego, con experiencia en equipos grandes y que tenga la capacidad de recuperar balones cuando sea necesario", explicó.

