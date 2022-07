Tobías Figueroa: "Si voy a la U, hay que llegar con la mentalidad de ir a pelearla, trabajar"

El delantero argentino Tobías Figueroa contestó este miércoles al llamado de Al Aire Libre en Cooperativa y confirmó el interés de Universidad de Chile, aunque advirtió que los azules aún no realizan una oferta para quedarse con sus servicios.

"Hablé con mi representante y me dijo que hay un interés, pero lo que sé es que todavía no hay una oferta. Hasta el momento sólo sé que hay interés y nada más", indicó el ex Deportes Antofagasta.

"Si voy a la U, hay que llegar con la mentalidad de ir a pelearla, trabajar y después será el técnico quien decidirá", añadió.

En esa misma línea, el atacante apuntó que "para mí sería buenísimo que se defina hoy para poder llegar a Santiago lo antes posible para sumarme al plantel".

Respecto a la lucha que se encontrará en el plantel de los azules si se concreta su arribo, indicó que "soy conciente de que hay dos o tres delanteros de mucha jerarquía y debo sumarme a ellos y aprender para ver que puedo aportar al equipo".

"Soy una persona simple que no anda con complicaciones. Trato de transmitir una energía muy positiva siempre y creo que desde ese lado puedo aportar si se da la posibilidad", agregó.

Según el ex jugador de Antofagasta "si vas con la mentalidad de que vas a ser titular arrancaste con el pie izquierdo porque en ningún lado es así. Uno debe aportar con goles y después el técnico decidirá".

"En todos lados pasa que hay dos o tres jugadores por puesto. Siempre que vas a un club debes pelearla. Si me toca la posibilidad soy conciente que hay dos o tres grandes jugadores para disputar el puesto y jugará el que mejor esté", complementó.

Figueroa aseguró que maneja la opción de seguir en Medio Oriente. "Lo de Emiratos uno lo considera por el tema económico. Yo estuve compitiendo allí, en una liga fuerte que tiene jugadores que disputarán el Mundial. Pero debo ser realista, la U es un equipo grande e importante y a un jugador lo posiciona a un nuevo estatus. Yo no veo con malos ojos llegar a la U", expuso.

Finalmante, aseguró que "de Colo Colo no hubo nada. Si supe del rumor, pero jamás me dijo nada nadie como si pasa ahora con la U. También se habló de México, pero nada creció tanto como esto".