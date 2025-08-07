U de Chile pierde a otro jugador: joven azul parte sorpresivamente a Huachipato

A horas del cierre del libro de pases de la Primera División, algunos equipos del fútbol chileno buscan reforzarse de cara a la segunda parte del año, donde el Campeonato Nacional 2025 entrará en tierra de definición.

Uno de ellos es Huachipato, que en las últimas horas llegó a un acuerdo con Universidad de Chile para sumar a un futbolista azul. Para ello, trabajan contrarreloj, considerando que el mercado finaliza este jueves.

🤔 ¿Qué jugador de U de Chile jugará en Huachipato?

Se trata de José Castro, lateral izquierdo de 23 años que partirá a préstamo al conjunto acerero para sumar minutos.

🔄 ¿Por qué José Castro no tuvo oportunidades en U de Chile?

Durante la primera rueda del Campeonato Nacional 2025, el lateral solo disputó 49 minutos en dos partidos de la Liga de Primera, quedando relegado tras las decisiones técnicas de Gustavo Álvarez.

Su mejor rendimiento lo mostró en Copa Chile, donde jugó cuatro partidos y anotó un gol ante Magallanes. Sin embargo, la llegada de Felipe Salomoni como refuerzo para la banda izquierda terminó de sellar su destino en el club universitario

🎯 ¿Qué busca Huachipato con el fichaje de Castro?

El técnico de Huachipato había sido claro respecto a sus necesidades en el mercado de pases. Jaime García buscaba reforzar la banda izquierda donde Antonio Castillo no lo tenía conforme y carecía de alternativas de peso para esa posición.

"Es uno de los nombres fuertes que nos gustaría tener viéndolo a futuro. Se está barajando una opción. En temas contractuales se los dejo a los hombres que mandan", había declarado García días antes de concretar la operación.

💼 ¿Cuáles son los detalles del traspaso?

La operación entre Universidad de Chile y Huachipato se realizó bajo modalidad de préstamo por seis meses. Castro mantiene su contrato con la U hasta diciembre de 2026.

Este movimiento se suma a los otros dos refuerzos invernales de Huachipato: Luciano Arriagada desde Atlético Paranaense de Brasil y el uruguayo Kevin Altez desde Defensor Sporting.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile recibirá a Unión Española por la fecha 19 del Campeonato Nacional este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

📅 Fecha: Sábado 9 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.