U de Chile pone paños fríos al regreso de Eduardo Vargas: “No podemos volvernos locos”

Si bien aún tienen dos partidos pendientes para poner fin a la primera rueda, en Universidad de Chile ya piensan en el segundo semestre, donde además del Campeonato Nacional enfrentarán los playoffs de la Copa Sudamericana 2025.

Para ello, esperan sumar tres refuerzos, y si bien aún no hay claridad con los nombres, mucho se ha especulado con el posible retorno de Eduardo Vargas, quien rescindió contrato con Nacional y se encuentra en calidad de jugador libre.

Sin embargo, aún no hay contactos entre los universitarios y el segundo máximo goleador de la selección chilena, y desde Azul Azul aclararon su postura sobre el fichaje de Turboman.

🔵 La postura de U de Chile con el posible retorno de Eduardo Vargas

Este jueves se reunió el directorio de Azul Azul donde anticiparon la segunda parte del año del equipo. Y tras la cita, Aldo Marín, uno de los directores de la concesionaria, se refirió a la opción de incorporar a Eduardo Vargas.

“Jugadores tan importantes para la U siempre tienen la puerta abierta, pero tienen que coincidir una serie de cosas: el momento del club, del jugador y del presupuesto. No podemos volvernos locos, tirar la casa por la ventana y después quebrar el club”, dijo al directivo.

“Para el club es imposible pagar algunos sueldos, no sé qué piensa Eduardo Vargas. No tenemos una postura de llamarlo o hacer ofertas porque la Comisión Fútbol aún no se ha reunido. No hay nada hecho”, concluyó.

📊 Estadísticas de Eduardo Vargas en U de Chile

🏟️ 79 partidos jugados

⚽ 31 goles

✅ 13 asistencias

⏰ 5.537 minutos

⁉️ ¿Qué equipos están interesados en Eduardo Vargas?

🇨🇱 Universidad de Chile

🇧🇷 Vitoria

🇪🇨 Emelec

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

Universidad de Chile vuelve al ruedo el próximo sábado 5 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, cuando visite a Unión Española en un duelo pendiente de la Fecha 4 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Sábado 5 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Santa Laura

