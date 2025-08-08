Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

U de Chile va por un nuevo refuerzo: tiene más plazo que el cierre del libro de pases

U de Chile busca seguir potenciando el equipo de Gustavo Álvarez.

Foto: Photosport U de Chile va por un nuevo refuerzo: tiene más plazo que el cierre del libro de pases
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

U de Chile buscará un tercer refuerzo y curiosamente tendrá más tiempo para hacerlo, por lo que no debe preocuparse por el cierre del libro de pases, este jueves 7 de agosto.

El tercer refuerzo que busca U de Chile

Se trata de Vicente Álvarez, delantero extremo de 18 años que milita en Unión San Felipe, y por quien ya iniciaron negociaciones para ficharlo, según dio a conocer Radio ADN.

¿Por qué U de Chile tiene más plazo para fichar a Vicente Álvarez?

U de Chile tiene más plazo para contratar a Vicente Álvarez porque U de Chile puede sumarlo como juvenil a la categoría de Proyección. Para ello tiene plazo hasta el 2 de octubre, por lo que no hay nada de apuro, salvo la necesidad del entrenador Gustavo Álvarez.

¿Qué refuerzos ya tiene U de Chile para el segundo semestre?

Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez son los refuerzos que ya sumó U de Chile para el segundo semestre de esta temporada 2025.

¿Qué refuerzo le faltó a U de Chile?

A U de Chile le faltó un delantero: Gustavo Álvarez pidió a Eduardo Vargas hace algunas semanas, lo que no se concretó, mientras que en las últimas horas reconoció que le hace falta un atacante más.

¿Dónde leer más sobre U de Chile?

Para saber más de U de Chile permanece conectado con Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Universidad de Chile

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Universidad de Chile