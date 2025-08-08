U de Chile va por un nuevo refuerzo y se le alarga el plazo

U de Chile buscará un tercer refuerzo y curiosamente tendrá más tiempo para hacerlo, por lo que no debe preocuparse por el cierre del libro de pases, este jueves 7 de agosto.

El tercer refuerzo que busca U de Chile

Se trata de Vicente Álvarez, delantero extremo de 18 años que milita en Unión San Felipe, y por quien ya iniciaron negociaciones para ficharlo, según dio a conocer Radio ADN.

¿Por qué U de Chile tiene más plazo para fichar a Vicente Álvarez?

U de Chile tiene más plazo para contratar a Vicente Álvarez porque U de Chile puede sumarlo como juvenil a la categoría de Proyección. Para ello tiene plazo hasta el 2 de octubre, por lo que no hay nada de apuro, salvo la necesidad del entrenador Gustavo Álvarez.

¿Qué refuerzos ya tiene U de Chile para el segundo semestre?

Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez son los refuerzos que ya sumó U de Chile para el segundo semestre de esta temporada 2025.

¿Qué refuerzo le faltó a U de Chile?

A U de Chile le faltó un delantero: Gustavo Álvarez pidió a Eduardo Vargas hace algunas semanas, lo que no se concretó, mientras que en las últimas horas reconoció que le hace falta un atacante más.

¿Dónde leer más sobre U de Chile?

Para saber más de U de Chile permanece conectado con Al Aire Libre.