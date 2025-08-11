U de Chile vs Independiente: el ABISMO millonario que marca la Sudamericana

Universidad de Chile detiene momentáneamente su lucha en el Campeonato Nacional 2025 para mirar hacia la Copa Sudamericana. Este miércoles se medirá en la ida de los octavos de final frente a Independiente de Avellaneda, en un duelo que promete tensión y fútbol de alto vuelo. Más allá de la expectativa por lo que ocurra en la cancha, las cifras revelan un abismo entre ambos planteles cuando se habla de valor de mercado.

💰 ¿Cuánto vale el plantel de la U de Chile y el de Independiente?

Según los registros de Transfermarkt, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez está tasado en 27,4 millones de dólares, mientras que el “Rojo” alcanza los 66 millones USD.

La diferencia es clara sobre el papel, pero en la Copa Sudamericana las estadísticas no siempre definen la llave.

🔵 ¿Quiénes son los jugadores más valiosos de la U de Chile?

El top tres azul lo lidera Fabián Hormazábal, cuyo pase se estima en 2,9 millones de dólares.

Le siguen:

Lucas Di Yorio – 2,3 millones USD

– 2,3 millones USD Javier Altamirano – 2,3 millones USD

📌 Detalle clave: Di Yorio y Altamirano están a préstamo, mientras que Hormazábal termina contrato a fin de año, aunque desde la dirigencia han adelantado que existe un acuerdo de palabra para su renovación.

🔴 ¿Quiénes son los jugadores más caros de Independiente?

En el conjunto argentino, el defensor Kevin Lomónaco es el mejor tasado con 14 millones USD, seguido por un chileno: Felipe Loyola, cuyo gran nivel lo ha puesto en la órbita de clubes europeos con un valor de 10,5 millones USD.

Completa el podio:

Walter Mazzanti – 4,7 millones USD

⚖️ ¿La diferencia económica influirá en la llave?

Aunque la brecha en valorizaciones es amplia, el rendimiento futbolístico en torneos de eliminación directa suele emparejar las cosas.

La U confía en su buen momento, mientras que Independiente intentará imponer su jerarquía en torneos internacionales. Eso sí, llega a este cruce luego de encadenar cinco partidos sin ganar en todas las competencias.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Independiente por la Sudamericana?

El partido de ida se disputará este miércoles 13 de agosto, mientras que la revancha será la próxima semana en Avellaneda.

🏟️ ¿Dónde se juega la ida entre la U de Chile vs Independiente?

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Santiago.

📺 ¿Dónde ver la U de Chile vs Independiente?

La transmisión estará disponible por DGO y DSports (610/1610).

📢 Sigue toda la información y cobertura especial de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025 en Al Aire Libre.