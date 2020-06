Valdir Pereira recordó el descenso con la U: Nunca pensamos que íbamos a bajar

El brasileño Valdir Pereira, ex jugador de Universidad de Chile y uno de los jugadores de aquel país que dejó mayor huella en nuestro país, recordó el descenso de los "azules" en 1989 bajo la dirección técnica de Pellegrini y relató su historia de amor que nació en tierras nacionales.

Pereira dijo en conversación con Las Últimas Noticias que "nunca pensamos que nos iríamos al descenso, pero así fue. Lo lamenté muchísimo. El club no estaba bien y terminamos bajando. A mí me quedaba contrato pero Manuel Pellegrini me dijo que no estaba en los planes. Después Pellegrini no siguió, pero yo había partido a Temuco".

Además, consultado sobre si la inexperiencia del "ingeniero" fue un factor para que los universitarios bajaran de categoría, el brasileño sostuvo que "no lo sé, aquí todos fracasamos, es fácil echarle la culpa, pero acá todos la jodimos y nos perjudicamos porque nos empezamos a desvalorizar. No sé si su viaje a Europa a hacer unos cursos nos perjudicó. Nosotros no teníamos en mente bajar a segunda. Incluso ese semestre le ganamos a Colo Colo".

Para finalizar con el tema, Valdir señaló que "nos enteramos después del partido con Cobresal que habíamos descendido. Fue duro. Una pena muy grande porque la U es un equipo grande. Pero a veces tienen que pasar estas cosas para poder levantarse. Siempre lo hablamos con Roberto Reynero, para mí el mejor jugador que vi en la U, y con Cristián Olguín. Con ellos dos seguimos siendo muy buenos amigos".

Su historia de amor y su actual situación laboral

Además de la U, Valdir Pereira estuvo en Temuco, Osorno, Everton, Rangers, Ñublense, Puerto Montt, Melipilla y Colchagua, jugando por este equipo conoció a su actual esposa Eva Lizana en San Fernando.

"Yo trabajaba como vendedora en una tienda y ahí lo conocí. Jamás se me pasó por la mente casarme con un futbolista. Él iba siempre y fue amor a primera vista", señaló la cónyuge, a lo que Pereira contestó bromeando: "Ella me convenció".

Sobre el resto de su carrera, principalmente en Osorno, el ex deportista dijo que "Tuve a Jorge Garcés, para mí él fue el mejor técnico que tuve", acerca del DT que después se lo llevó a Everton.

Finalmente, relató en qué está su situación laboral: "Desde 2017 estuve en una empresa de insumos médicos hasta que apareció la pandemia y despidieron a la mitad de los trabajadores. Ahora estoy en Appetit, donde llevo unas tres semanas y espero quedarme definitivamente".