Waldo Ponce: La U es mi casa, me ayudó a cumplir el sueño de ser futbolista profesional

El ex futbolista se refirió a su paso por los "Azules" y lo que le dejó la institución.

El ex futbolista chileno Waldo Ponce habló sobre su paso por Universidad de Chile. El mundialista con la Roja solo tuvo elogios para el cuadro "Azul" y afirmó que la institución lo "ayudó" a convertirse en profesional.

"La U para mí es como mi casa. Me ayudó a cumplir mi sueño de poder ser un futbolista profesional. Me abrió las puertas y me entregó una formación, por eso recuerdo a la U como si fuese mi casa", señaló el retirado zaguero al medio oficial del club.

Del mismo modo, recordó su debut con la escuadra "Laica", destacando que: "Ese año la U había salido campeón con un equipazo y dos fechas antes que terminara el campeonato, entonces durante esas jornadas que quedaban se nos dio la posibilidad de jugar a los jóvenes".

"Recuerdo mi debut con alegría y los nervios típicos. Tenía 18 años y me costó quedarme dormido la noche previa a ese partido ante Unión Española en el Santa Laura. Yo creo que hice un buen partido esa vez, y lo disfruté mucho", agregó.

Sobre la labor que hace la Corporación del club y su experiencia participando, mencionó que: "Es una gran idea que se ha formado durante estos años. Nos hace recordar nuestros años como futbolistas. Se disfruta mucho lo que significa el camarín, poder compartir anécdotas y reencontrarse con amigos".

Por último, Ponce mandó un mensaje a los hinchas "Azules" durante la cuarentena. "Un mensaje también es que se cuiden y cuiden a sus seres queridos en estos tiempos difíciles. Ya podrán alentar al 'León' como siempre lo hacen".