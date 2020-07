Valentina Toro, campeona mundial de karate: Quiero estar en Tokio 2021, representar a mi país

La karateca chilena Valentina Toro, campeona mundial juvenil el año 2019, se refirió a su sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en conversación con el Live de Instagram de Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre la opción de llegar a la cita de los cinco anillos, la representante nacional dijo que "se me ponen los pelos de punta con el solo hecho de pensar en llegar a los Juegos Olímpicos. Creo que es el sueño más grande que tengo. Tenía muchas ganas de ir al clasificatorio y dar todo de mí".

"Ahora con lo del Covid-19 estoy en stand by, no sé que hacer, no sé si se harán y estoy como desmotivada con eso. Pero de repente me levanto y pienso que quiero estar ahí, representar a mi país. Además al parecer serán los primeros y los últimos Juegos Olímpicos con karate, así que qué mejor que tengamos la máxima selección chilena que se pueda ahí. Además serán en Japón, que es la cuna del karate", señaló.

En relación al título planetario que consiguió en nuestro país el año pasado, Toro afirmó que "hace poco vi unos videos recordando el campeonato y me dieron muchas ganas de volver a competir, estaba ansiosa. Esa fecha me llena de orgullo, me emociona. Es algo súper inexplicable".

"Mis padres son mi motivación y mi pilar fundamental en todo esto. Haber ganado el título más importante de mi carrera deportiva en Chile lo hace el doble de importante, porque mis papás nunca han tenido la fortuna de poder acompañarme a los torneos, solamente me han visto competir acá en Chile", agregó.

"Muchas veces cuando ganaba un campeonato importante afuera los llamaba por teléfono y siempre lloraba, porque estaba triste o por no poder abrazarlos. Pero cuando gané el campeonato mundial y los vi en el área de calentamiento, fue pura emoción", indicó.

Frente a las cámaras

A su vez, la campeona mundial confesó su interés en la actuación, asegurando que "cuando chica me gustaban mucho las cámaras, mi sueño era ser actriz. Me gustaba grabar, lo hacía harto porque entré a escuelas de actuación frente a cámaras. Pero después me metí al karate y todo mi tiempo lo empecé a dedicar a eso. Al final no me di ni cuenta cuando empecé a dejar la actuación de lado".

"Igual ahora sigo filmando cosas. Me gusta más filmar cosas siendo yo que algún personaje. Tengo que filmar muchas cosas como deportista, como comerciales deportivos. Me gusta mostrar mi escencia frente a las cámaras, que me reconozcan por ser deportista", señaló.

En la misma línea Toro contó que "cuando chica hice un comercial de Chocapic y después ese pasó a ser mi apodo. El comercial se hizo muy famoso y en el colegio todos me decían Chocapic, hasta el día de hoy lo siguen haciendo".