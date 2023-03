Alfredo Stöhwing tras sorteo de la Copa: Es un gran desafío enfrentar a Boca

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, sociedad anónima que rige los destinos de Colo Colo, tuvo palabras para el sorteo de la Copa Libertadores y se mostró encantado de desafiar a Boca Juniors en el Grupo F del certamen continental.

"Todos los grupos son difíciles en Copa Libertadores, no hay grupos fáciles, pero es entretenido. Estamos encantados de tener este desafío y entusiasmados de que empiece luego, porque además está la opción de reeditar nuestros partidos con Boca", dijo el dirigente en diálogo con ESPN.

Sobre el elenco xeneize, Stöhwing expresó que "es el segundo mayor torneo de la Copa, así es que es un gran desafío, pero nos gustan los desafíos y hay que jugar de igual a igual con todos los equipos de Sudamérica".

Eso sí, el directivo no quiso ahondar en la realidad del elenco argentino: "No lo he visto, pero Boca siempre será un rival difícil y en partidos internacionales siempre sacan a relucir su garra", expresó.