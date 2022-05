Aníbal Mosa: Tenemos entrenador para rato, así que tranquilos los colocolinos

El director de Blanco y Negro Aníbal Mosa habló sobre las informaciones que ubican a Gustavo Quinteros entre las opciones para asumir en la selección chilena y apuntó a que no le dan importancia, porque hay entrenador "para rato" en Colo Colo.

"A quién no se le puede ocurrir que Gustavo es de selección, pero Gustavo está concentrado en Colo Colo, estamos en instancias muy importantes. Si hacemos un buen trabajo en los partidos que nos quedan seguramente estamos en octavos de final y él no va a dejar eso. Tenemos entrenador para rato, así que tranquilos los colocolinos", dijo en la previa al viaje a Argentina para enfrentar a River Plate.

"La verdad es que es un tema que nosotros ya hemos conversado con Gustavo, no le damos ninguna importancia, el otro día estuve conversando con el presidente de la ANFP y le sugerí que hicieran un comunicado que sacaron ellos que no están en conversaciones con Gustavo Quinteros, porque nos estaba afectando la concentración de todos, la ANFP desmintió todo y nosotros sabíamos que no era así, porque conversábamos todos los días, así que estamos muy tranquilos", añadió.

También dedicó palabras al castigo que la Conmebol impuso a Colo Colo, y lo catalogó como un "balde de agua helada, lo vamos a conversar con los directores cuáles son las instancias que vamos a seguir y tomar, pero creo que es arbitrario, injusto, creo que es completamente no tiene relación, porque hay perjuicios económicos, sociales, deportivos. Entonces, creemos que es completamente injusto".

"Tenemos que mejorar, nuestros hinchas tienen que mejorar y nosotros tenemos que mejorar cosas relacionadas con infraestructura, pero creemos que es injusto. Decirle a nuestros hinchas que estas cosas cuando ocurren el que paga los platos rotos es el club", manifestó.

En lo relacionado al partido ante River Plate, en Copa Libertadores, estimó que "esperamos sacar algún resultado que nos permita sumar, tenemos confianza en el equipo, en cómo se ha venido afiatando este equipo de trabajo liderado por Gustavo Quinteros".