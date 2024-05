Brayan Cortés: Queremos llegar lo más lejos posible, esto nos da un plus

El portero de Colo Colo Brayan Cortés se mostró muy contento después de la clasificación de su equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores, después de seis años.

Los Albos empataron 1-1 ante Cerro Porteño en Paraguay y sellaron su paso a la ronda de 16 mejores con seis puntos y gracias a los goles de visita.

La emoción de Brayan Cortés en Colo Colo

Cortés fue a conferencia de prensa con el técnico Jorge Almirón y señaló tener: "Mucha felicidad. Mucha alegría en el camarín. Lo buscamos hace tiempo. Llevo siete años y solo una vez tuve la oportunidad. Ahora tenemos un equipazo, estamos trabajando duro para llegar lo más lejos posible, esto nos da un plus. Queremos seguir luchando para lograr los objetivos".

"Me quedo con el esfuerzo y sacrificio. Jugamos un gran partido en el primer tiempo, tuvimos varias oportunidades de gol, pero ellos fueron un rival duro, también juegan, tuvieron oportunidades claras en el segundo tiempo y estuvimos fuertes. Hay que seguir prendiendo y mejorando. Estas oportunidades son únicas. No me quedo con alguna atajada, sino con el esfuerzo de mis compañeros", añadió.

"Es maravilloso. Siempre sentimos a la gente donde vamos, agradecemos el empuje que nos da. Todoas sufrimos, estamos todos unidos y la gente nos ha ayudado un montón, de local y de visita. Esto no para ellos y nuestras familias, esto no para, está recién comenzando", cerró.