Caszely por el River-Colo Colo: Los jugadores estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas

El ídolo de Colo Colo Carlos Caszely, que fue invitado por Blanco y Negro para el viaje a Argentina en que el "Cacique" perdió 4-0 con River Plate, acusó que el plantel estuvo desconcentrado debido a que llevaron a sus familias al Monumental de Núñez.

"Me llamó la atención que viajaran los familiares con hijos, con guaguas. Los jugadores estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas que del partido más importante que tenía Colo Colo en esta ronda", dijo al programa "Círculo Central".

"Aunque no crean, eso te hace daño. Hay una preocupación, te sacan de la concentración. Me pareció bastante raro, porque vi mucha guagua, mucho niñito de uno o dos años", siguió el ex delantero.

Para argumentar sus dichos, se refirió a un hecho en particular: "Yo estaba con Alfredo Stohwing cuando él recibió un llamado quince minutos antes del inicio del partido, de un jugador de Colo Colo que estaba preocupado por su señora, porque estaba muy cerca de la Garra Blanca".

"El jugador, en vez de estar preocupado de rendir al cien por ciento en el partido, estaba preocupado de que su señora estaba en un lugar que no le correspondía", lamentó Caszely.

Colo Colo perdió 4-0 y quedó obligado a ganar ante Fortaleza en la última fecha de Copa Libertadores para avanzar a octavos de final.