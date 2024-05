Falcón se someterá a chequeos tras la dura patada que recibió ante Cerro Porteño

El uruguayo Maximiliano Falcón tuvo un final agridulce en el duelo entre Colo Colo y Cerro Porteño. Si bien los albos consiguieron la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores, el defensor fue víctima de una temeraria entrada que lo dejó con evidentes problemas físicos.

Cuando se jugaba el tiempo de adición en la Nueva Olla el zaguero de los albos recibió una durísima patada de Alan Benítez, que incluso le costó la expulsión al jugador del cuadro paraguayo.

Por ello, es que tras el encuentro Falcón comentó a ESPN que: "Me duele mucho la rodilla. Empecé a gritar al recibir la patada porque me asusté y me dolió mucho. Aparantemente debo tener un esguince grado 2 o 3, no creo que llegue a jugar el domingo. No puedo mover la pierna, me asusté enserio".

"Lo que vamos a hacer este jueves es una resonancia y veremos cómo está la rodilla, pero hay que darle para adelante no más", añadió.

Sobre su futuro en Colo Colo

También Falcón fue consultado por su camino con el 'Cacique' en lo que venga en adelante, expresando que: "Estoy contento acá y tengo contrato. Me quiere mucho la gente y a mi familia también. El club se ganó un hincha más de mi parte, amo a Colo Colo como lo hago con Nacional en Uruguay".

"Colo Colo fue el club que me abrió las puertas para salir de Uruguay y me están dando de comer el día de hoy, así que trato de todos los partidos dejar la vida por este club", cerró.